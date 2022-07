L'humanité a consommé tout ce que la planète peut produire en un an sans s'épuiser

Le "jour du dépassement" - qui se produit quand la pression humaine dépasse les capacités de régénération des écosystèmes naturels - commence jeudi, selon les ONG Global Footprint Network et WWF Olivier MORIN AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Jeudi, l'humanité aura consommé l'ensemble de ce que la planète peut produire en un an sans s'épuiser et elle vivra le reste de l'année à crédit, ont averti les ONG Global Footprint Network et WWF.