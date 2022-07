Radio France: des "réussites majeures" et de gros chantiers en vue, selon le régulateur

Paris (AFP) – Audiences record, "plateformisation" et démocratisation de la culture sont les trois "réussites majeures" de Radio France entre 2018 et 2021, selon le régulateur de l'audiovisuel, qui invite à plus de coopération avec le reste de l'audiovisuel public, notamment France Télévisions.