Un squelette de Gorgosaurus vendu 6,1 millions de dollars à New York

Un squelette de Gorgosaurus, une espèce de dinosaure voisin du T-Rex, dans les locaux de la maison d'enchères Sotheby's à New York, le 5 juillet 2022 ANGELA WEISS AFP

2 mn

New York (AFP) – Un squelette complet de Gorgosaurus, une espèce de dinosaure cousin du T-Rex et ayant vécu il y a plus de 77 millions d'années, a été vendu près de 6,1 millions de dollars aux enchères, chez Sotheby's à New York, a annoncé la société.