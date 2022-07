Wall Street s'oriente à la baisse après la contraction du PIB américain

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York s'orientait nettement dans le rouge après avoir hésité à l'ouverture jeudi, les investisseurs digérant l'annonce d'un nouveau trimestre en recul pour le PIB américain entre avril et juin.