Engie : bénéfice net plus que doublé au 1er semestre

Logo Engie au salon Actionaria de Paris le 18 novembre 2016 ERIC PIERMONT AFP/Archives

1 mn

Paris (AFP) – Le groupe français Engie a annoncé vendredi un bénéfice net plus que doublé au premier semestre à 5 milliards d'euros, contre 2,3 milliards un an plus tôt, grâce aux prix élevés de l'énergie.