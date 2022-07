Euro-2022 de basket: forfait de Victor Wembanyama

Paris (AFP) – Le grand espoir du basket français Victor Wembanyama a été contraint de renoncer sur blessure au stage de préparation de l'équipe de France pour l'Euro-2022 (1er-18 septembre), a annoncé vendredi la Fédération française de basket-ball (FFBB).

Wembanyama, 18 ans, "n’est toujours pas remis d’une blessure contractée pendant la saison", a indiqué la FFBB.

"Après avoir fait parvenir ses derniers examens médicaux au staff médical de l’équipe de France, et après un échange entre le médecin du joueur et le médecin de l’équipe nationale, il a été convenu qu’il n’était pas possible d’intégrer Victor Wembanyama à la préparation des Bleus pour l’EuroBasket", poursuit le communiqué.

Wembanyama qui vient de s'engager pour deux saisons avec Boulogne-Levallois après une saison passée à l'Asvel, s'était blessé au psoas durant les demi-finales du Championnat de France. Il avait mis fin à sa saison en club le 3 juin.

La FFBB a précisé que le sélectionneur Vincent Collet n'avait pas l'intention de le remplacer dans le groupe des 17 joueurs convoqués pour préparer le tournoi.

La préparation des Bleus, vice-champions olympiques l'été dernier à Tokyo, a débuté ce vendredi. Six rencontres, dont quatre amicales et deux de qualification pour la Coupe du monde 2023, sont à leur programme.

La France, 12e du dernier Euro en 2017, affrontera lors de la phase de poules de l'Euro l'Allemagne, la Lituanie, la Hongrie, la Bosnie et la Slovénie.

