Le procès de Twitter contre Elon Musk débutera le 17 octobre

La juge supervisant la bataille judiciaire entre Twitter et Elon Musk a fixé au 17 octobre le début du procès Chris DELMAS AFP/Archives

1 mn

New York (AFP) – La juge supervisant la bataille judiciaire entre Twitter et Elon Musk a fixé au 17 octobre le début du procès devant forcer, ou non, l'entrepreneur à racheter le réseau social.