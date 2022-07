Salut nazi à l'Assemblée: le député LREM fait un don à une association

Paris (AFP) – Le député Renaissance (ex-LREM) Rémy Rebeyrotte a annoncé vendredi avoir fait un don de 1.000 euros à une association, renouvelant ses excuses après avoir fait un salut nazi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le 12 juillet en direction d'un député RN.

"J'ai décidé de faire un don de 1.000 euros à une association que je connais bien, que je soutiens par ailleurs et qui fait un travail remarquable pour l'entretien de la mémoire et le soutien aux familles, la FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Partisans)", a déclaré dans un communiqué l'élu de Saône-et-Loire.

M. Rebeyrotte a aussi présenté de nouveau ses excuses "auprès de ceux que j'ai sincèrement blessés (...) et notamment des familles de victimes de la barbarie nazie".

Le député s'est retrouvé au centre d'une polémique après avoir effectué un salut nazi dans l'hémicycle de l'Assemblée à l'occasion d'un vote sur le projet de loi sanitaire, durant lequel la majorité a été battue.

"Un grand gaillard du RN s'est levé en faisant le salut nazi" à l'arrière des travées, avait assuré M. Rebeyrotte à l'AFP. Le parlementaire de Saône-et-Loire avait alors mimé le geste en lui disant qu'"il ne faut pas faire ça".

Il n'a pas été retrouvé de preuve visuelle d'un tel salut nazi par un député RN et le groupe d'extrême droite a annoncé cette semaine déposer plainte pour diffamation.

M. Rebeyrotte a reçu, lui, un rappel à l'ordre par la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet (LREM). Il s'agit du premier niveau de sanction prévu au sein de l'institution, ce qui a été dénoncé par plusieurs élus RN qui l'ont jugé insuffisant.

