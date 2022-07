Steven Spielberg, tête d'affiche du festival du film de Toronto

Los Angeles (AFP) – Steven Spielberg, Jennifer Lawrence et Harry Styles se rendront en personne à l'avant-première de leurs films respectifs au Festival international du film de Toronto en septembre, signant le retour en force des stars à la plus grande fête du 7e art en Amérique du Nord.

Après deux éditions à capacité réduite en raison de la pandémie, les cinéphiles attendent avec impatience le début du festival, le 8 septembre, et l'arrivée du réalisateur Steven Spielberg, qui présentera pour la première fois son film "The Fabelmans", basé sur son enfance en Arizona, avec les acteurs Michelle Williams, Paul Dano et Seth Rogen.

Au programme aussi, l'avant-première du thriller "Glass Onion: Une histoire à couteaux tirés" de Rian Johnson produit par Netflix, où Daniel Craig reprendra le rôle du détective privé Benoit Blanc aux côtés d'un casting cinq étoiles composé d'Edward Norton, Ethan Hawke et Jada Pinkett Smith.

Peter Farrelly, dont le drame "Green Book : Sur les routes du sud" avait remporté l'Oscar en 2018 après avoir obtenu le prix du public à Toronto, présentera lui son nouveau film "The Greatest Beer Run Ever".

Zac Efron y interprète un marin, ancien militaire, mis au défi d'apporter une bière à ses amis restés au front au Vietnam en 1967.

Le festival canadien, qui ne décerne pas de palme ou d'ours comme à Cannes ou à Berlin mais uniquement un prix du public, donne souvent le tempo aux récompenses hivernales à Hollywood.

L'année dernière, contrairement à d'autres festivals comme Venise et Cannes qui étaient presque revenus à leur version "normale", le festival de Toronto avait opté pour un mélange de projections virtuelles et réelles, avec des capacités d'accueil restreintes dans les salles de cinéma.

Parmi les stars qui feront leur grand retour sur le tapis rouge canadien figurent l'actrice Jessica Chastain et Eddie Redmayne, à l'affiche de "The Good Nurse" et la superstar de la pop, Harry Styles, qui joue un policier gay dans les années 50 dans "My Policeman".

Jennifer Lawrence viendra elle accompagner son film, sur une ancienne combattante qui tente de se réinsérer dans la vie civile à la Nouvelle-Orléans, quand Viola Davis viendra présenter le film épique "The Woman King".

Ewan McGregor et Ethan Hawke seront présents pour l'avant-première mondiale de "Raymond & Ray", Halle Berry, Morgan Freeman, Denzel Washington et Quincy Jones seront eux là pour "Sidney", un documentaire sur Sidney Poitier, produit par Oprah Winfrey.

Le festival qui dure jusqu'au 18 septembre accueillera aussi l'avant-première de la comédie romantique gay "Bros" avec Billy Eichner, et de "A Jazzman's Blues" réalisé par Tyler Perry.

