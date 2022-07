7E ETAPE

Tour de France : van Vleuten remporte l'étape, prend le maillot jaune et écrase la concurrence

Annemiek van Vleuten célèbre son maillot jaune sur le Tour de France Femmes après sa victoire d'étape à Le Markstein, le 30 juillet 2022 © Jeff Pachoud, AFP

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten a remporté samedi la septième étape du Tour de France Femmes, la plus difficile du parcours avec plus de 3 000 mètres de dénivelé dans le massif des Vosges. Elle s'empare ainsi du maillot jaune et prend une sérieuse option pour la victoire finale.