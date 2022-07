Tour de France Femmes: Annemiek van Vleuten, nouvelle maillot jaune, assomme la course

Le Markstein (France) (AFP) – La grande favorite du Tour de France Femmes, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, a assommé la 7e étape arrivant samedi dans la station vosgienne du Markstein et endosse le maillot jaune à la veille de l'arrivée.

Publicité Lire la suite

Sa compatriote Demi Vollering, seule capable de rivaliser un temps seulement avec van Vleuten, occupe la deuxième place du classement général, 3 min 14 sec devant la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, reléguée à 4 min 33 sec.

"Cela a été une telle montagne russe. J'ai été tellement malade. Gagner comme ça, c'est incroyable. Et c'est magnifique de terminer ici en solo", a savouré la triple lauréate du Giro (2022, 2019 et 2018), diminuée en début de semaine par un virus gastro-intestinal.

La presque quarantenaire (en octobre) a lancé les hostilités à environ 80 kilomètres de l'arrivée, dès les premiers lacets en montagne de cette renaissante Grande Boucle féminine, le Petit Ballon (9,3 km à 8,1% de pente moyenne).

"J'ai fait une reconnaissance de l'étape et j'ai remarqué que le Petit Ballon était une montée difficile. Après six jours d'attente, de survie et de récupération, je voulais faire les plus grands écarts de temps possible et cela signifiait attaquer dans la première montée", a-t-elle décrit.

Van Vleuten, qui accusait une minute et demie de retard sur la maillot jaune Marianne Vos, l'a rapidement distancée samedi, comme tout le peloton --à l'exception de Vollering-- dans cette première accélération.

"Toujours attaquer"

Un mouvement plein de panache rappelant l'attaque l'ayant couronnée championne du monde dans le Yorkshire en 2019 à l'issue d'un raid solitaire de 105 kilomètres.

"Mon style est toujours d'attaquer sans attendre le final", a rappelé la Néerlandaise.

Après ce premier envol dans le Petit Ballon, van Vleuten a décramponné Vollering à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée dans les derniers hectomètres du col du Platzerwasel.

La victoire finale dimanche en haut de la Super Planche des Belles Filles lui tend les bras après ce numéro en solo dans l'étape la plus accidentée de ce Tour de France --plus de 3.000 mètres de dénivelé positif en 127,1 kilomètres.

#photo1

Le Grand Ballon (8,7 km à 8,9%) puis l'arrivée finale au sommet de la Super Planche des Belles Filles (7 km à 8,7%) dimanche seront surtout le théâtre de la course pour le podium où peut espérer se hisser la Française Juliette Labous, quatrième à 49 secondes de Niewiadoma. Comme la leader de l'équipe FDJ-Suez Cecilie Uttrup Ludwig, lauréate de la troisième étape à Epernay et troisième de l'étape samedi et en embuscade à moins d'une minute et demie de la Polonaise.

© 2022 AFP