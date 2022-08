C1: Monaco concède le nul contre le PSV Eindhoven mais conserve ses chances pour le retour

Monaco (AFP) – Monaco a concédé le nul (1-1) face aux Néerlandais du PSV Eindhoven mardi soir au 3e tour préliminaire de Ligue des champions et devra l'emporter au Phillips Stadium dans une semaine pour se qualifier en barrages.

Après avoir encaissé un magnifique but de Joey Veerman (39e) lors d'une première période insipide, les Monégasques ont su revenir après la pause, notamment grâce au dynamisme des entrants, comme la recrue suisse Breel Embolo et l'international espoir Sofiane Diop.

La puissance monégasque, incarnée par le défenseur central Axel Disasi, auteur de l'égalisation à la réception d'un coup franc d'Ismail Jakobs, dévié de la tête par Youssouf Fofana (80e), peut donner des motifs d'espoir à Philippe Clement, l'entraîneur, au retour.

D'autant que ses hommes ont même failli l'emporter en toute fin de rencontre. Mais la reprise de la tête de Fofana a heurté le poteau adverse (88e).

Dans l'après-midi, les Monégasques avaient appris, qu'en cas de qualification, ils seraient opposés aux vainqueurs entre l'Union Saint-Gilloise et les Rangers, les 16-17 et 23-24 août, avec un retour à Louis-II évitant l'ogre Benfica.

Pour y parvenir, les joueurs de la Principauté savent désormais qu'il faudra s'imposer aux Pays-Bas. Mais comme les buts inscrits à l'extérieur n'ont aucune valeur en cas de match nul, tout reste à faire.

Pour cette ouverture de la saison, Philippe Clement a choisi l'offensive d'entrée. Avec le quatuor Minamino-Volland-Ben Yedder-Golovin aux avant-postes, mais sans les latéraux les plus utilisés durant la préparation.

Clement change tout devant

L'offensif brésilien Vanderson a été préféré à Ruben Aguilar, pourtant l'homme ayant le plus joué ces six dernières semaines. Caio Henrique, touché par le Covid, a été remplacé par un Ismail Jakobs longtemps en difficulté sur le côté gauche face à la vivacité de l'Hispano-marocain Ismael Saibari.

D'ailleurs, après une course en profondeur de ce dernier, relayée par Ibrahim Sangaré et Gus Til, l'avant-centre et capitaine Luuk De Jong a parfaitement décalé Joey Veerman.

L'attaquant a enveloppé parfaitement sa frappe sans laisser aucune chance à Alexander Nüber. Premier tir cadré et premier but pour les Néelandais, qui jusqu'alors, avaient tranquillement maîtrisé les timides tentatives monégasques.

Certes, il y a eu cette frappe de Youssouf Fofana déviée, dans sa surface, par le défenseur adverse Jordan Teze (32). Mais après consultation des images à la vidéo, l'arbitre italien, M. Massa, n'a pas accordé de pénalty.

A part ça, pas grand chose de la part des Rouge et Blanc. Malgré sa mobilité, Aleksandr Golovin a régulièrement manqué de promptitude. Et ses coéquipiers de l'escouade offensive ont été en dessous du niveau requis pour accéder à la Ligue des champions.

Après la pause, les Monégasques ont enfin poussé avec cohérence. Tour à tour, Minamino (49), Volland (58) et Ben Yedder (60) ont eu des possibilités sans être assez précis. Et lorsque le centre de Vanderson a pris la défense adverse à revers, personne n'était à la réception.

C'est alors que Clement a décidé d'impulser une nouvelle dynamique. Gelson Martins, Krepin Diatta et surtout Embolo ont pesé encore plus sur l'arrière-garde néerlandaise. Et en fin de rencontre le gardien Walter Benitez, qui n'avait jamais gagné en Principauté avec Nice, s'est logiquement incliné devant Disasi (80).

