F1: Alex Albon prolonge chez Williams en 2023

Paris (AFP) – Le pilote thaïlandais Alex Albon a annoncé qu'il restera chez Williams en 2023, alors que l'imbroglio autour de la signature chez Alpine d'Oscar Piastri, autre espoir de la Formule 1, restait entier mercredi.

Publicité Lire la suite

"D'après ce que je comprends, Williams Racing a, avec mon accord, publié un communiqué de presse cet après-midi indiquant que je conduirai pour eux l'an prochain. C'est exact et j'ai signé un contrat avec Williams pour 2023. Je conduirai pour Williams l'an prochain", a indiqué mercredi Alex Albon sur son compte Twitter.

Il paraphrase ainsi ironiquement un tweet publié mardi soir par l'Australien Oscar Piastri démentant l'annonce faite par l'écurie de F1 française Alpine selon laquelle il avait signé avec elle la saison prochaine: "D'après ce que je comprends, Alpine F1 a, sans mon accord, diffusé en fin d'après-midi un communiqué de presse indiquant que j'allais piloter pour eux l'année prochaine. C'est faux et je n'ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Je ne serai pas pilote pour Alpine l'an prochain", avait déclaré le pilote de 21 ans.

Williams est l'une des écuries qui, selon des informations non confirmées, est en discussions pour signer avec Piastri, champion de Formule 2 en 2021 et actuellement pilote de réserve chez Alpine et McLaren.

Williams n'a par ailleurs pas fait allusion mercredi à son autre pilote, le Canadien Nicholas Latifi, dont le contrat arrive à échéance à la fin de cette année.

La confusion actuelle a été provoquée par l'annonce faite la semaine dernière par le quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel, qu'il prendrait sa retraite de la F1 à la fin 2022. Son écurie Aston Martin a annoncé quelques jours plus tard, et à la surprise générale, avoir conclu un accord avec l'Espagnol Fernando Alonso, double champion du monde aujourd'hui chez Alpine, pour qu'il remplace Vettel à partir de l'an prochain.

Cela a précipité la décision de l'écurie française d'annoncer son remplacement par Oscar Piastri alors que celui-ci semble avoir engagé des négociations pour signer pour une autre écurie.

Alex Albon, 26 ans, dont la mère est thaïlandaise et le père britannique, court en F1 depuis 2019 et pour Williams depuis cette saison. Lors de son passage chez Red Bull en 2019/2020, il avait signé deux 3e places avant d'être remplacé en 2021 au sein de l'écurie autrichienne par le Mexicain Sergio Perez.

Devenu alors pilote de réserve chez Red Bull, il avait ensuite signé chez Williams pour 2022. Il occupe actuellement la 19e place du championnat avec 3 points.

© 2022 AFP