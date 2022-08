Démission de la patronne de la chaîne publique allemande ARD

La journaliste allemande Patricia Schlesinger à la Berlinale en juin 2021 Stefanie LOOS POOL/AFP/Archives

1 mn

Berlin (AFP) – La présidente de la chaîne de radio et télévision publique allemande ARD, une des plus grandes au monde, a annoncé jeudi soir sa démission, à la suite d'accusations liées à l'attribution controversée de contrats de conseil et l'utilisation de fonds publics.