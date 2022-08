L'est de la France à son tour gagné par la canicule

Un homme met des bouteilles d'eau dans sa voiture sur le parking d'un supermarché à Gérardmer dans l'est de la France, le 3 août 2022 SEBASTIEN BOZON AFP

3 mn

Strasbourg (AFP) – "Si on s'assoit dehors, on brûle" : le troisième épisode caniculaire de cet été brûlant, auquel s'ajoute une vigilance "sécheresse" étendue à ensemble du territoire, a gagné jeudi l'est de la France où Météo France attend jusqu'à 36°C à Strasbourg et 38°C à Lyon.