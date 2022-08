Pouvoir d'achat: dénouement imminent au Parlement

Les députés en session à l'Assemblée nationale, le 2 août 2022 à Paris JULIEN DE ROSA AFP

Paris (AFP) – C'est la conclusion de trois semaines de débats acharnés jour et nuit: le Parlement s'apprête à adopter définitivement jeudi le second volet du paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat lors de dernières séances pour députés et sénateurs avant la pause estivale.