Un supporter britannique récupère sa montre de luxe dérobée au Stade de France

Les supporters de Liverpool en file d'attente autour du Stade de France avant la finale contre le Real Madrid, le 28 mai 2022 THOMAS COEX AFP/Archives

Bobigny (AFP) – "It's never too late": un supporter britannique s'est vu remettre cette semaine sa montre de luxe volée dans le chaos autour du Stade de France le soir de la finale de la Ligue des champions de football, fin mai, a rapporté jeudi le parquet de Bobigny.