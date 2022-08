Wall Street termine sans direction après les forts chiffres de l'emploi américain

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé divisée vendredi, après les chiffres forts et surprenants de l'emploi américain, les indices ayant d'abord réagi négativement à la nouvelle parce qu'elle peut être synonyme de futures hausses des taux.