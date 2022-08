Jour le plus long à la station-service la plus fréquentée d'Europe

Un automobiliste fait le plein le 6 août 2022 à Berchem au Luxembourg JOHN THYS AFP

3 mn

Berchem (Luxembourg) (AFP) – Le premier samedi d'août, lorsque les vacanciers européens du mois de juillet rentrent chez eux et que les amateurs de soleil du mois d'août se dirigent vers le sud, est le jour le plus chargé de l'année dans la station-service la plus fréquentée d'Europe.