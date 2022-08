Rugby Championship: les All Blacks sous pression

Sam Cane, le capitaine des All Blacks, à l'échauffement avant le test-match contre l'Irlande le 8 juillet 2022 à Dunedin

Toulouse (AFP) – Secoués par une série noire de quatre défaites en cinq matches, les All Blacks et leur sélectionneur Ian Foster, sur la sellette, jouent gros lors du Rugby Championship qu'ils débuteront samedi par un déplacement périlleux chez les champions du monde sud-africains.

Publicité Lire la suite

Attention, monument en péril. Nation phare du rugby mondial, la Nouvelle-Zélande est en crise après avoir perdu, en juillet, deux matches d'affilée à domicile contre l'Irlande (23-12 et 32-22).

Déjà battue à deux reprises l'automne dernier, par le XV du Trèfle (29-20) et la France (40-25), elle a glissé à la quatrième place du classement mondial, du jamais vu, et semble ne plus vraiment faire peur à ses adversaires.

#photo1

Vivement critiqué au pays du long nuage blanc, Foster a jusqu'à maintenant réussi à sauver sa tête, contrairement à deux de ses adjoints, John Plumtree et Brad Mooar, récemment limogés.

Le Rugby Championship, compétition annuelle de référence dans l'hémisphère Sud, dont la Nouvelle-Zélande, tenante du titre, a remporté huit des dix dernières éditions, sonne pour lui comme le tournoi de la dernière chance.

En verra-t-il le bout ? Les All Blacks de Sam Cane, reconduit comme capitaine contre vents et marées, débutent par deux rencontres délicates en Afrique du Sud, championne du monde en titre.

Un remplaçant en cas de rouge en test

#photo2

Les Springboks, qui ont également souffert le mois dernier pour remporter (deux victoires à une) leur série de tests contre le pays de Galles, seront privés samedi à Nelspruit, dans le nord-est du pays, de l'ailier de Toulon Cheslin Kolbe, blessé à la mâchoire.

"Les All Blacks sont doués dans tous les domaines. Ils viendront à Nelspruit pour faire oublier leur série perdue contre l'Irlande et montrer qu'ils restent l'une des meilleures équipes du rugby mondial", a prévenu le sélectionneur sud-africain Jacques Nienaber.

#photo3

L'autre rencontre de cette première journée du Rugby Championship mettra aux prises l'Argentine à l'Australie, samedi à Mendoza. Un match particulier pour le nouveau sélectionneur des Pumas, l'Australien Michael Cheika, qui a passé cinq années à la tête des Wallabies.

Victorieux sans forcément convaincre de leur série contre l'Ecosse en juillet (deux victoires à une), les Argentins, à la peine dans la compétition depuis leur intégration il y a dix ans, auront un coup à jouer chez eux contre l'Australie, qui reste elle sur deux défaites à domicile et une série perdue contre l'Angleterre (25-17 et 21-17), et devra faire sans son capitaine, Michael Hooper qui s'est retiré quelques heures avant le match en raison de problèmes de santé mentale.

"Bien que cette décision n'ait pas été facile à prendre, je sais que c'est la bonne pour moi et pour l'équipe à ce moment précis", a déclaré le joueur aux 121 essais, cité dans le communiqué de Rugby Australia. "Toute ma carrière, j'ai cherché à faire passer l'équipe en premier mais je ne me sens pas capable de remplir mes responsabilités pour le moment dans mon état d'esprit actuel."

Une nouvelle règle sera expérimentée pendant le tournoi, disputé sur six journées jusqu'au 24 septembre: la possibilité de remplacer après 20 minutes un joueur ayant reçu un carton rouge.

#photo4

Le Rugby Championship 2022 en un coup d'oeil avant les matches du premier tour samedi.

Le calendrier des matches

samedi 6 août

(A Mbombela/Nelspruit) Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande (17h05)

(A Mendoza) Argentine - Australie (21h10)

samedi 13 août

(A Johannesburg) Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande (17h05)

(A San Juan) Argentine - Australie (21h10)

samedi 27 août

(A Adélaïde) Australie - Afrique du Sud (7h30)

(A Christchurch) Nouvelle-Zélande - Argentine (9h45)

samedi 3 septembre

(A Hamilton) Nouvelle-Zélande - Argentine (9h05)

(A Sydney) Australie - Afrique du Sud (11h35)

jeudi 15 septembre

(A Melbourne) Australie - Nouvelle-Zélande (11h45)

samedi 17 septembre

(A Buenos Aires) Argentine - Afrique du Sud (21h10)

samedi 24 septembre

(A Auckland) Nouvelle-Zélande - Australie (9h05)

(A Durban) Afrique du Sud - Argentine (17h05)

Note: 4 points pour une victoire, 2 pour un match nul, 1 point de bonus offensif pour une équipe marquant au moins trois essais de plus que son adversaire, 1 point de bonus défensif en cas de défaite par moins de huit points d'écart.

Les cinq derniers vainqueurs

2016: Nouvelle-Zélande

2017: Nouvelle-Zélande

2018: Nouvelle-Zélande

2019: Afrique du Sud

2021: Nouvelle-Zélande

Note: L'édition 2020, remportée par la Nouvelle-Zélande, avait été réduite à trois nations en raison de la pandémie de Covid qui a empêché l'Afrique du Sud d'y participer.

© 2022 AFP