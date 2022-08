Foot: Xavi Simons, du PSG au PSV pour contrarier Monaco

La Haye (AFP) – A peine arrivé et déjà buteur, passeur décisif et élu "homme du match": Xavi Simons, débarqué à Eindhoven en provenance du Paris SG, a déjà mis les fans du PSV dans sa poche avant de défier Monaco en qualifications à la Ligue des champions, mardi (20h30).

La pépite néerlandaise ne semble pas pressée d'attendre. A 19 ans, ce milieu offensif au format de poche (1m68) entend rapidement grandir sur la scène européenne après avoir évolué dans l'ombre des stars du Paris SG.

Trois jours avant le duel de mardi en match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions face aux hommes de Philippe Clement (1-1 à l'aller), Simons a été titularisé pour la première fois cette saison en match officiel par Ruud van Nistelrooy, face au FC Emmen (4-1) en ouverture du championnat des Pays-Bas.

En délivrant une passe décisive tout en virevoltant durant 90 minutes dans un rôle de soutien d'attaque, au point d'être désigné "homme du match", le jeune homme a peut-être marqué des points en vue d'une sélection dans le onze de départ mardi.

Une semaine plus tôt, Simons avait inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs lors de la démonstration face à l'Ajax Amsterdam (5-3) en Supercoupe des Pays-Bas.

Des débuts de rêve après quelques mois frustrants au PSG.

La Youth League plutôt que la L1

Longtemps perçu comme l'un des meilleurs espoirs du club parisien, Xavi Simons n'a jamais réellement eu sa chance au PSG, qui l'avait pourtant chipé au centre de formation du FC Barcelone en 2019 en lui faisant signer son premier contrat professionnel.

A cette époque, considéré comme l'une des pépites les plus prometteuses en Europe, il est déjà suivi sur les réseaux sociaux par 1,7 million d'abonnés (quatre millions aujourd'hui sur Instagram) et est représenté par l'un des agents les plus influents, Mino Raiola, décédé en 2022.

Mais en trois saisons, l'adolescent à la longue tignasse bouclée n'aura pas explosé au plus haut niveau, victime comme beaucoup de "titis" d'une concurrence énorme et d'une confiance limitée de ses entraîneurs. Son terrain de jeu principal aura été la Youth League (la Ligue des champions des jeunes) et non la Ligue 1: il n’aura disputé que 11 matches en professionnel, avec une seule passe décisive au compteur.

Le timing n'a pas été parfait pour Simons, avec un an et demi passé sous le mandat de Mauricio Pochettino, critiqué par une partie des supporters pour sa gestion des jeunes, cantonnés à des miettes.

Et alors que le nouvel entraîneur Christophe Galtier, semble un peu plus enclin à utiliser les jeunes, Simons est lui déjà parti... Pour mieux revenir ? Peut-être. Car le PSG a glissé une clause de rachat dans le contrat du joueur, activable contre 4 millions d'euros à la fin de la saison.

En attendant, Simons voudra faire le bonheur de Ruud van Nistelrooy. "Avant de signer au PSV, j'ai beaucoup parlé avec l'entraîneur. Il a été très clair en me disant ce qu'il attendait de moi: créer le danger en évoluant juste derrière l'attaquant de pointe", a expliqué le milieu offensif qui pourrait donc évoluer en soutien de Luuk de Jong contre Monaco, après une quinzaine de minutes de jeu au match aller.

