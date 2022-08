Wall Street clôture en ordre dispersé en attendant l'inflation

Le quartier de Wall Street, à New York ANGELA WEISS AFP/Archives

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé non loin de l'équilibre lundi, au cours d'une séance sans nouvelle macroéconomique, en attendant des statistiques cruciales sur l'inflation à partir de mercredi.