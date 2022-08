Cuba: l'incendie du dépôt pétrolier "sous contrôle"

Le navire anti-incendie de la marine mexicaine et des hélicoptères luttent pour contenir l'incendie du dépôt pétrolier de Matanzas, à Cuba, le 10 août 2022 Yamil LAGE AFP

Matanzas (Cuba) (AFP) – Le gigantesque incendie qui s'est déclaré vendredi dans un dépôt pétrolier à l'Est de La Havane et qui a fait, selon un bilan provisoire un mort et 14 disparus, est "sous contrôle" ont annoncé mercredi les pompiers.