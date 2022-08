Mondial-2022: le match d'ouverture avancé d'un jour au 20 novembre (sources proches du tournoi)

Doha (AFP) – Le match d'ouverture officiel de la Coupe du monde de football 2022 entre le Qatar, pays hôte, et l'Equateur, est avancé d'un jour et aura lieu le 20 novembre, ont indiqué mercredi à l'AFP des sources proches du tournoi.

La Fifa et les organisateurs qataris ont accepté ce changement, ont précisé ces mêmes sources. Elles ont expliqué que ce match d'ouverture était initialement prévu le 21 novembre au soir et aurait donc eu lieu après celui prévu en journée entre le Sénégal et les Pays-Bas.

La décision, qui doit encore être entérinée par le bureau du Conseil de la Fifa avant le compte à rebours des 100 jours précédant le début du tournoi, permettra de revenir à la tradition selon laquelle le premier match est disputé par le pays hôte.

Contactés par l'AFP, la Fifa et les organisateurs ont refusé de s'exprimer sur le sujet.

"Il y a eu des discussions et un accord entre les deux équipes respectives et il y a eu une demande de la Conmebol", la confédération sud-américaine de football, a déclaré à l'AFP l'une des sources, sous couvert d'anonymat car aucune décision officielle n'a été annoncée.

"Nous voulions suivre la tradition qui veut que le champion en titre ou le pays hôte soit impliqué dans le match d'ouverture", a-t-elle ajouté.

Pour les fans en possession de billets pour le match du 21 novembre, "toute perturbation sera gérée de manière à ce que l'impact soit minimal", a encore déclaré à l'AFP une autre source proche du tournoi.

Dans le cadre de ce changement, le match Pays-Bas - Sénégal serait déplacé de 13H00 heures locales (10H00 GMT) à 19H00 (16H00 GMT). "C'est un meilleur créneau pour les deux équipes en termes de diffusion à la télévision et pour d'autres secteurs", a expliqué la source.

Le Qatar est le premier pays du Moyen-Orient à accueillir l'un des plus grands événements sportifs au monde. La compétition a été déplacée de l'été à la fin de l'automne 2022 en raison des températures extrêmes dans l'émirat du Golfe.

