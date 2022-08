Printemps enchanté pour Disney+ qui a séduit 14 millions d'abonnés supplémentaires

Disney va ajouter une formule d'abonnement moins chère mais avec publicité en décembre aux Etats-Unis Chris Delmas AFP

San Francisco (AFP) – La plateforme Disney+ a attiré 14,4 millions de nouveaux abonnés entre mars et juin, portant son total à 152 millions et rassurant un marché inquiet des risques de saturation des services numériques, alors que le boom lié à la pandémie a pris fin, et que les consommateurs font face à une inflation galopante.