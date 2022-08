En Chine, avoir eu un jour le Covid peut faire de vous un paria

Des agents de santé effectuent des tests de dépistage du Covid-19 à Pékin le 26 avril 2022 Jade GAO AFP/Archives

4 mn

Pékin (AFP) – Attraper le Covid, s'en remettre et, des mois plus tard, être toujours considéré comme un paria: c'est ce qui est arrivé à Mme Zuo, une femme de ménage qui peine à retrouver un travail, une discrimination de plus en plus courante en Chine.