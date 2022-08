US Open: Zverev pessimiste pour une présence à New Yok dans deux semaines

Munich (Allemagne) (AFP) – Le N.2 mondial Alexander Zverev, qui a repris l'entraînement il y a cinq jours après sa grave blessure en demi-finales à Roland-Garros, s'est montré pessimiste jeudi, quant à une éventuelle participation à l'US Open (29 août-11 septembre).

"Évidemment, je vais encore essayer pour être présent à l'US Open, même si ça sera très très court", a expliqué Alexander Zverev jeudi lors d'un point presse organisé à Hambourg, alors que le dernier Grand Chelem de la saison débute dans un peu plus de deux semaines à New York.

Au plus tard, il espère effectuer son retour sur les courts pour la phase de groupes de la Coupe Davis dans sa ville natale, à Hambourg, du 13 au 18 septembre, avec pour adversaire la France (le 14), la Belgique (le 16) et l'Australie (le 18).

En demi-finales de Roland-Garros le 3 juin, l'Allemand de 25 ans a été contraint à l'abandon avant le début du jeu décisif de la deuxième manche contre Rafael Nadal, alors que les deux joueurs se livraient une bataille épique de plus de trois heures de jeu.

Sur un appui, la cheville droite de Zverev s'est complètement retournée, le joueur est sorti en fauteuil du court Philippe-Chatrier et est revenu quelques minutes plus tard en béquilles et en larmes pour officialiser son abandon (7-6 (10/8), 6-6).

Les examens médicaux réalisés quelques jours plus tard ont révélé la déchirure des trois ligaments externes de la cheville droite, une blessure qui a nécessité un passage sur la table d'opération et une période de rééducation.

Deux mois après son opération, Zverev a pu rejouer au tennis dimanche, sans douleur de son propre aveu, mais sans mettre de pression trop forte sur le pied convalescent.

Champion olympique à Tokyo l'été dernier et vainqueur du Masters de fin de saison à Londres en novembre 2021 (le deuxième après 2018), Zverev court toujours après un premier sacre en Grand Chelem, après une finale de l'US Open 2020 perdue à Flushing Meadows contre l'Autrichien Dominic Thiem.

