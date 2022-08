Dans le vert, Wall Street se dirige vers une nouvelle semaine positive

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait dans le vert vendredi, tirée par la technologie, le Nasdaq et le S&P 500 étant en piste pour une quatrième semaine consécutive de hausse.