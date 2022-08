Wall Street évolue divisée et prudente après l'ouverture

Le quartier de Wall Street, à New York ANGELA WEISS AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait divisée mardi après l'ouverture, se montrant hésitante entre un indicateur immobilier américain décevant et de meilleurs résultats qu'attendus dans la grande distribution.