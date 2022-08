Allocation de rentrée scolaire: Véran et des élus de gauche dénoncent une proposition LR

Des fournitures scolaires sur le bureau d'une école à Quimper, le 2 septembre 2021, lors de la rentrée scolaire Fred TANNEAU AFP/Archives

Paris (AFP) – "Marronnier" et "stigmatisation": le porte-parole du gouvernement Olivier Véran et des responsables de gauche ont dénoncé mercredi une proposition de loi d'élus Les Républicains (LR) pour "encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire" et "lutter contre la fraude".