La Bourse de New York termine en baisse, temps-mort faute de catalyseur

Un opérateur du New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a fini en baisse mercredi et marqué une pause après plusieurs séances de hausses consécutives, orientée par des résultats de sociétés mitigés et un message contrasté de la banque centrale américaine (Fed).