Vote des étrangers: une initiative qui fait "turbuler le système pour rien", selon Maillard (Renaissance)

Paris (AFP) – La proposition de loi sur le droit de vote des étrangers extra-communautaires aux élections municipales, déposée par le député Renaissance Sacha Houlié, n'est "pas une bonne surprise" et "fait +turbuler+ le système pour rien", a estimé mercredi son collègue de Renaissance Sylvain Maillard.

"Je ne vais pas vous cacher que ça n'a pas forcément été une bonne surprise", a réagi sur FranceInfo M. Maillard, vice-président du groupe présidentiel à l'Assemblée nationale.

"Ca fait +turbuler+ le système pour rien, pour être tout à fait honnête. Il ne faut pas que nous ayons des objets politiques qui n'ont pas été discutés entre nous", a développé le député de Paris.

"Ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous ne peut pas avoir une position politique. (...) Je ne peux que reconnaître les convictions de Sacha Houlié, mais là-dessus, évidemment, ça fait +turbuler+ le système et ça renvoie une image qui n'est pas positive", a-t-il poursuivi.

Sacha Houlié, président de la commission des Lois de l'Assemblée et membre de l'aile gauche du mouvement présidentiel, a déposé une proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote aux étrangers extra-communautaires aux élections municipales, une vieille revendication de la gauche qui n'a abouti ni sous François Mitterrand, ni sous François Hollande.

M. Houlié a déposé ce texte "sans demande de co-signature, c'est vraiment à titre personnel", a souligné M. Maillard.

"C'est important qu'on ait un débat - on va l'avoir à la rentrée sur l'immigration, Gérald Darmanin l'a souhaité - mais que nous, en interne, on puisse clarifier note position par rapport à différents sujets", a insisté M. Maillard.

"On en parlera tous ensemble. Il n'y a pas de tabous dans notre majorité, et c'est un sujet sur lequel on peut discuter", a-t-il dit.

Le ministre de l'Intérieur est, selon son entourage, "fermement opposé" à cette proposition, qui suscite l'opposition de la droite et de l'extrême droite mais est en revanche soutenue par la gauche.

