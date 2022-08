Etats-Unis: le suspect de l'attaque contre Salman Rushdie plaide non coupable

Le suspect de l'attaque contre Salman Rushdie, Hadi Matar, au tribunal de Mayville, le 18 août 2022 dans l'Etat de New York ANGELA WEISS AFP

3 mn

Mayville (Etats-Unis) (AFP) – Le suspect de l'attaque contre Salman Rushdie a plaidé jeudi non coupable de tentative de meurtre et d'agression devant un tribunal de Mayville, dans l'Etat de New York.