Wall Street finit en hausse malgré la torpeur ambiante

Le parquet du New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP/Archives

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, triomphant de la torpeur estivale et d'un marché en phase de digestion, sur un marché globalement confiant dans la santé de l'économie américaine.