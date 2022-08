En proie au chaos, la Birmanie face à l'inflation galopante

Des gens font la queue sous une pluie fine de mousson pour obtenir un repas gratuit à Rangoun, le 17 août 2022 STR AFP

Rangoun (AFP) – Malgré la mousson, des dizaines de personnes font la queue dans les rues de Rangoun pour de l'huile de cuisson subventionnée, un des nombreux produits devenus plus rares et plus chers avec la double crise politique et économique en Birmanie.