L'étoile la plus massive de l'Univers ne pèse pas si lourd

Photo fournie par NOIRLab le 18 août 2022 de l'amas d'étoiles R316 dans la nébuleuse de la Tarentule, qui abrite l'étoile la plus massive connue dans l'Univers, R136a1 (c) Handout International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/AFP

Paris (AFP) – L'étoile la plus massive détectée dans l'Univers ne l'est pas autant qu'estimé auparavant, selon de nouvelles observations qui suggèrent un scénario identique pour les autres étoiles les plus massives.