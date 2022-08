Le monde littéraire se rassemble à New York pour une lecture publique de l'oeuvre de Rushdie

Des écrivains font une lecture publique de l'oeuvre de Salman Rushdie, à New York, le 19 août 2022 TIMOTHY A. CLARY AFP

New York (AFP) – Des figures du monde littéraire américain, comme les écrivains Paul Auster et Gay Talese, se sont rassemblées à New York vendredi pour une lecture publique de l'oeuvre de Salman Rushdie, en soutien à l'auteur britannique poignardé la semaine dernière.