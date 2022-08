Athlétisme: l'été radieux de Duplantis, Bol voit triple

Munich (Allemagne) (AFP) – Armand Duplantis vit un été radieux: à l'or mondial venu compléter son palmarès il y a un mois, le perchiste prodige a ajouté un deuxième titre européen consécutif, avec un saut à 6,06 m, samedi à Munich (Allemagne).

Publicité Lire la suite

Dans des conditions fraîches et humides, après qu'un orage a copieusement arrosé la cité bavaroise dans l'après-midi, le Suédois de 22 ans s'est imposé devant l'Allemand Bo Kanda Lita Baehre, qui a plafonné à 5,85 m, et le Norvégien Pal Haugen Lillefosse (5,75 m au premier essai).

Pour "Mondo", ce concours munichois a eu des airs de promenade de santé, avec cinq barres franchies dès sa première tentative et avec aisance, de 5,65 m à 6,06 m, record des Championnats d'Europe.

#photo1

Le jeune Suédois rayonne cet été: il y a un mois, il s'est offert à Eugene (Etats-Unis) un premier sacre de champion du monde en plein air, le seul qui manquait encore à son brillant palmarès. Avec la manière, puisqu'il l'a assorti d'un nouveau record du monde, à 6,21 m.

C'est alors la première fois depuis près de trente ans (1994 précisément avec Sergueï Bubka à 6,14 m) que le record du monde du saut à la perche est battu en plein air.

Si bien que Duplantis est désormais champion olympique en titre, champion du monde en plein air et en salle, les deux en 2022, double champion d'Europe en plein air (2018 et 2022) et champion d'Europe en salle (2021).

Invaincu en 2022

Le perchiste scandinave n'a pas perdu le moindre concours de l'année, aussi bien en plein air qu'en salle. Il en est à seize disputés et gagnés en 2022, dont treize au-dessus des six mètres.

Sa dernière défaite remonte à un an en arrière, fin août 2021 à Lausanne (Suisse).

Le champion olympique 2012 Renaud Lavillenie, que Duplantis a dépossédé du record du monde en 2020, a manqué son pari en échouant à trois reprises à 5,85 m après avoir franchi 5,65 m au premier essai et fait l'impasse à 5,75 m.

Sur la piste, Femke Bol (22 ans) vit elle une semaine dorée: après s'être déjà imposée sur 400 m et 400 m haies, la jeune Néerlandaise a signé un triplé inédit aux Championnats d'Europe en remportant le relais 4x400 m avec ses coéquipières.

#photo2

"Ces championnats sont particuliers pour moi", s'est-elle réjouie.

Bol, qui s'est élancée en troisième position dans le rôle de la dernière relayeuse, a permis aux Pays-Bas de s'imposer en 3 min 20 sec 87, devant la Pologne (3:21.68) et la Grande-Bretagne (3:21.74).

Avant ça, elle s'était imposée sur 400 m (49.44) mercredi soir.

Puis deux jours plus tard sur 400 m haies (52.67), sa course de prédilection, celle dont elle est médaillée de bronze olympique 2021 et récente vice-championne du monde, en reléguant très loin ses adversaires: la plus proche à plus d'une seconde et demie.

Sur 400 m haies, Bol est la troisième meilleure performeuse mondiale de l'histoire depuis ses 52 sec 03 courues en finale olympique à Tokyo, record d'Europe.

Avec sa semaine bavaroise idéale, elle pare d'or son palmarès jusque-là constitué du bronze olympique 2021 du 400 m haies, et d'argent mondial 2022 du 400 m haies et du relais 4x400 m mixte, glanés à Eugene (Etats-Unis) il y a un mois.

© 2022 AFP