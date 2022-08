Euro d'athlétisme: Lamote en argent sur 800 m pour la 3e fois

Munich (Allemagne) (AFP) – La Française Rénelle Lamote (28 ans) a pris la deuxième place du 800 m des Championnats d'Europe d'athlétisme pour la troisième fois de sa carrière, samedi à Munich, apportant une sixième médaille à la France.

En 1 min 59 sec 49, Lamote a été devancée par la vice-championne du monde britannique Keely Hodgkinson (1:59.04), la Polonaise Anna Wielgosz prenant la troisième place (1:59.87).

"Aujourd'hui, j'ai prouvé que j'étais vraiment malade (du Covid-19, ndlr) à Eugene et que j'ai la forme physique pour me battre contre les meilleures. Pour mon (nouvel) entraîneur, c'est aussi la validation de notre travail. Ca nous conforte. Moi, ça me rassure vraiment beaucoup. Je suis contente d'être toujours dans le game à 28 ans et de pouvoir être toujours dans la course pour Paris-2024, c'est super important pour moi et c'est cool", a apprécié la demi-fondeuse.

Restée en première ligne quasiment toute la course, Lamote a su répondre aux attaques de ses concurrentes sur la fin pour s'assurer du podium, sans rien pouvoir faire contre la favorite Hodgkinson, vice-championne olympique en 2021 et vice-championne du monde le mois dernier à Eugene (Etats-Unis).

Éliminée en demi-finale des Mondiaux, Lamote retrouve le podium d'une grande compétition estivale quatre ans après sa deuxième place à l'Euro de Berlin, alors qu'elle avait déjà décroché l'argent continental en 2016 à Amsterdam.

"Je suis un moulin à paroles, je suis trop contente de ma course !, a-t-elle lancé le sourire aux lèvres. J'ai manqué un peu de confiance à un moment et elles sont parties, dans la dernière ligne droite après, j'ai vraiment couru et je me suis rendue compte que j'aurais peut-être pu faire encore mieux. Mais c'était parfait franchement. Je suis allée chercher cette médaille de manière différente des précédentes, j'ai eu l’impression d’être actrice de la course."

En quatre ans, Lamote a changé d'entraîneur, quittant Thierry Choffin et Fontainebleau pour s'établir à Montpellier avec Bruno Gajer.

Usée par des années de haut niveau et un stress récurrent, la demi-fondeuse avait pris deux mois de pause complets après les Jeux olympiques de Tokyo, où elle avait été éliminée en demi-finales.

"J'en avais besoin, j'étais épuisée de ces deux olympiades très intenses, avait-elle expliqué à l'AFP en mai. Toutes mes vieilles douleurs qui étaient devenues chroniques ont disparu. Quand je suis revenue au stade, j'avais envie de m'entraîner."

