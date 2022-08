Rallye d'Ypres: Neuville sort et abandonne, Tänak prend la tête

Bruxelles (AFP) – Le Belge Thierry Neuville, qui occupait la tête du rallye d'Ypres, 9e manche du championnat du monde WRC, est sorti de la route dans la 15e spéciale samedi et a dû laisser les commandes du rallye à son équipier estonien chez Hyundai Ott Tänak.

Tänak possède désormais six secondes d'avance sur la Toyota du Britannique Elfyn Evans, alors qu'il reste une spéciale au programme de samedi.

Neuville est sorti trop large dans un virage à gauche en fin de spéciale et est resté coincé plusieurs minutes dans un fossé. Il a ensuite immobilisé sa i20, endommagée à l'avant droit.

Le Belge, qui avait signé huit "scratches" depuis le début du week-end, est le troisième pilote WRC piégé sur les routes asphaltées et étroites du Westhoek flandrien.

Avant lui, l'Irlandais Craig Breen (5e au départ samedi) était parti en tonneau samedi matin dans l'ES10, provoquant un début d'incendie dans sa Ford Puma et l'annulation de la spéciale.

Contraint à l'abandon vendredi après son impressionnante sortie de route dans l'ES2, le Finlandais Kalle Rovanpera a repris le volant mais avec une heure de pénalité.

Le leader du championnat du monde (avec la confortable avance de 94 et 95 points sur Tänak et Neuville) n'a plus pour ambition à Ypres que de marquer quelques points dimanche dans la Power Stage.

Le rallye se termine dimanche en début d'après-midi par une boucle de quatre spéciales (51,34 km chronométrés).

