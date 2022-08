Basket: les Bleues lancent leur préparation au Mondial par une large victoire en demi-teinte

Paris (AFP) – L'équipe de France féminine de basket, médaillée de bronze aux Jeux l'été dernier, a entamé sa préparation au Mondial (22 septembre-1er octobre) par une large victoire (87-52) cependant peu significative face à la faible Bosnie-Herzégovine, dimanche à Marseille.

Publicité Lire la suite

Il faudra ainsi attendre une opposition plus consistante que la 26e nation mondiale, particulièrement limitée dans le secteur intérieur et en terme de profondeur de banc, pour tirer des enseignements sur l'état de santé des Bleues sur la route de l'Australie et d'avancement du chantier du sélectionneur Jean-Aimé Toupane.

D'autant que Toupane, nommé en octobre en remplacement de Valérie Garnier en vue des JO-2024, ne peut compter sur plusieurs cadres évoluant en WNBA: Marine Johannès, Gabby Williams et Iliana Rupert, qui rejoindront le groupe une fois leur saison aux Etats-Unis terminée, et Sandrine Gruda.

L'intérieure et capitaine des Bleues, qui soigne une blessure à un genou, est espérée au prochain stage à Pau, à partir du 26 août.

Mais au moins ont elles commencé leur campagne par une large victoire après s'être quittées sur une triste note en février, avec une campagne de qualification au Mondial décevante malgré le billet en poche.

Le succès de dimanche a cependant été plus convaincant en première période (52-24 à la mi-temps) qu'après le repos, où le collectif s'est un peu effiloché, moins précis en attaque et agressif en défense. Notamment dans le dernier quart-temps, perdu (15-13).

"C'est la fin d'un premier bloc de préparation assez long, donc on a ressenti un peu de fatigue à la fin. Il y a des erreurs mais une victoire est toujours satisfaisante", a déclaré au micro de beIN Sports la pivot Héléna Ciak.

"Pas une excuse"

Jean-Aimé Toupane s'est montré un peu plus sévère, estimant qu'il fallait avoir "cette exigence (défensive) à tout moment" et que la fatigue n'était "pas pour autant une excuse à ces imperfections".

Il retrouvera ses joueuses à partir du 26 août à Pau pour un autre stage ponctué d'un match contre la Belgique, le 2 septembre. Les Françaises affronteront ensuite le même adversaire sur son terrain deux jours plus tard avant de partir le 9 en Australie, où trois matches de préparation sont programmés.

A défaut d'une intensité défensive constante, le sélectionneur aura sans doute pu apprécier quelques combinaisons extérieur-intérieur intéressantes malgré la faible opposition.

Au rayon individualités, à noter la bonne prestation de Marine Fauthoux à la mène (15 pts, meilleure marqueuse, et 6 passes décisives) et la première sélection intéressante au même poste de Marie Pardon (21 ans, 8 passes décisives).

A l'intérieur, Marième Badiane (10 pts, 3 rebonds, 3 interceptions) et Alexia Chartereau (12 pts, 10 rbds) ont été particulièrement en vue. A confirmer devant une opposition plus relevée.

© 2022 AFP