Jadot et des centaines de cadres prônent une "refondation" d'EELV

Dans un meeting de Yannick Jadot au cours de la campagne électorale présidentielle, le 27 mars 2022 au Zénith de Paris STEPHANE DE SAKUTIN AFP/Archives

2 mn

Grenoble (AFP) – L'ancien candidat vert à la présidentielle Yannick Jadot et plusieurs centaines de cadres et militants d'EELV appellent, dans une tribune au Journal du dimanche, à "refonder" leur parti en une formation "plus ouverte sur les mouvements associatifs" et sur la "classe écologique" dans la société.