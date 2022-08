Rallye d'Ypres: on n'arrête plus Ott Tänak

La Hyundai de l'Estonoen Ott Tänak lors du Rallye de Sardaigne, le 4 juin 2022 Andreas SOLARO AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – On n'arrête plus Ott Tänak ! Sur la lancée de sa victoire huit jours plus tôt en Finlande, l'Estonien a signé son troisième succès de la saison dimanche au rallye d'Ypres où il aura été l'un des seuls favoris à éviter les pièges des routes étroites du Westhoek flandrien.