"Des chiffres et des lettres": les piliers du jeu évoquent un départ "contraint et forcé"

Les animateurs du programme de France Télévisions "Des chiffres et des Lettres" Arielle Boulin-Prat (à gauche), Bertrand Renard (au centre) et Laurent Romejko (à droite) posent sur le plateau de l'émission, le 16 février 2012 au siège de France Télévision, à Paris FRANCOIS GUILLOT AFP/Archives

Paris (AFP) – Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, les deux piliers du jeu télévisé "Des chiffres et des lettres", ont évoqué lundi soir un départ "contraint et forcé", récusant la version avancée par France Télévisions d'un changement de formule qu'ils auraient refusé.