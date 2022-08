Wall Street ouvre en baisse, fin de l'euphorie estivale

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, le marché craignant désormais d'avoir été trop optimiste quant à la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) et ayant déjà les yeux braqués sur l'intervention de son président, Jerome Powell, vendredi.