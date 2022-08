Sandrine Rousseau, jamais "aussi éco-anxieuse" que depuis qu'elle est à l'Assemblée

La députée écologiste et militante féministe Sandrine Rousseau le 12 juillet 2022, à l'Assemblée nationale, à Paris

Paris (AFP) – La députée EELV Sandrine Rousseau affirme mercredi dans Libération n'avoir "jamais été aussi éco-anxieuse" que depuis qu'elle est à l’Assemblée, où beaucoup "ne comprennent rien au dérèglement climatique ni à l'urgence qui est la nôtre".

L'ex-candidate à la primaire ecologiste, qui publie au Seuil un essai intitulé "Par-delà l’androcène" (qui définit la période actuelle des temps géologiques, où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète), appelle à "imaginer un monde différent. C’est cela qu’on doit mettre dans le débat public et très vite. L’utopie d’une société construite sur d’autres bases".

Elle "invite tout le monde à s’y mettre. On est à la fin d’une ère, la dissonance est de plus en plus grande, intenable, elle fragilise le système. Donnons le coup de genou qui le fera chuter".

Pour elle, "la réconciliation et la construction de l’avenir dépendent de notre capacité à déconstruire ce système de valeurs patriarcale, capitaliste, productiviste et raciste".

"Là, on a besoin d’un sursaut, un sursaut tel qu’on en voit en temps de guerre. L’impératif, c’est un plan massif de sortie du carbone. Toute notre énergie devrait être tournée vers ça", poursuit-elle dans l'Obs.

"Le monde bascule, là, maintenant. Et nous sommes collectivement tétanisés comme le lapin dans les phares d’une voiture. Ce qu’on a vécu cet été n’est qu’un avant-goût", alerte-elle encore dans l'Obs.

Revenant sur le faible résultat des écologistes dans les urnes, l'écoféministe explique que "l’écologie ne s’est pas montrée subversive", alors que "si on est écologiste, c’est le seul moyen. On ne gagnera pas en étant plus raisonnables que les autres."

"Peut-être qu’on passe trop de temps à se refonder et pas assez à parler aux gens, à mener des batailles, à affronter des lobbies, à faire de la désobéissance civile, à occuper le terrain, à imposer notre vision", remarque-elle.

Quant à la question de faire une liste commune de la Nupes aux européennes, elle répond que "la forêt brûle et que les élections européennes auront lieu dans deux ans…", mais "ne veut fermer aucune porte".

