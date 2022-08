Wall Street conclut en petite hausse, après trois séances de baisse

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu mercredi en petite hausse dans un marché très peu étoffé, en attendant la conférence des banquiers centraux de Jackson Hole et après trois séances de repli.