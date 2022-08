Angleterre: des dépenses déjà record pour le mercato d'été

L'attaquant uruguayen Darwin Nunez, recruté plus de 100 millions d'euros par Liverpool, après son premier but, contre Fulham, le 6 août 2022 à Craven Cottage

Londres (AFP) – A une semaine de la fin des transferts, la Premier League a déjà battu son record de dépenses pour un mercato d'été, a annoncé jeudi le cabinet d'études financières Deloitte.

Selon ses analystes, près de 1,8 milliard d'euros a été dépensé à ce jour par les 20 clubs de l'élite anglaise pour se renforcer contre 1,7 md EUR à l'intersaison en 2017 qui était jusqu'ici la référence.

"Le niveau de dépenses observé sur la fenêtre estivale des transferts signale que le modèle économique des clubs de Premier League s'est rétabli après le Covid", a estimé Chris Wood, directeur adjoint de la branche des affaires sportives de Deloitte.

"Si cela est encourageant, l'importance pour les clubs de mener des politiques de dépenses responsables et durables ne saurait être suffisamment soulignée", a-t-il ajouté.

"Les clubs doivent trouver l'équilibre entre leur désir d'être compétitifs sur le terrain et la nécessité de protéger leur stabilité financière à long-terme et leur viabilité".

Le 1,8 md EUR dépensé depuis le 10 juin, date de l'ouverture officielle du marché, est déjà plus que les sommes engagées lors des mercatos d'été et d'hiver combinés de la saison passée (1,71 md EUR).

Ce montant devrait encore évoluer d'ici à la fermeture du marché, le 1er septembre à minuit (heure de Paris) et il n'est pas impossible que cela dépasse dès cet été le record absolu pour une saison entière, établi en 2017/2018 avec 2,2 milliards d'euros.

Pour le moment, 135 joueurs se sont engagés en faveur de clubs de Premier League, plus qu'en 2019 et 2020 et tout près des 148 de 2021.

Un tiers de ces joueurs se sont engagés sans qu'une indemnité soit versée, mais 14 ont coûté plus de 35 M EUR.

Le transfert le plus onéreux a été celui de Darwin Nunez, passé de Benfica à Liverpool pour plus de 100 M EUR, un nouveau record pour les Reds.

Chelsea a versé 71 M EUR pour Marc Cucurella, 56 M EUR pour Raheem Sterling et 40 M EUR pour Kalidou Koulibaly.

Manchester United a dû débourser 71 M EUR pour s'attacher les services du milieu du Real Madrid, Casemiro, alors que les 59 M EUR lâchés par City pour faire venir Erling Haaland semblent presque une bonne affaire.

Arsenal a, quant à lui, payé 91 M EUR pour faire venir Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko de Manchester City.

