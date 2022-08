En Algérie, "Disco Maghreb" renaît de ses cendres grâce à DJ Snake

Oran (Algérie) (AFP) – Label mythique du raï, "Disco Maghreb" a été un phare de ce genre musical né dans l'Ouest de l'Algérie, avant de tomber aux oubliettes.

Depuis peu, il est de nouveau en tête d'affiche, porté par le succès phénoménal du dernier titre de DJ Snake.

A tel point que sa boutique noire et jaune dans le centre d'Oran sera une étape de la visite samedi en Algérie du président français Emmanuel Macron -- un déplacement qu'il veut axé sur la jeunesse.

Si "Disco Maghreb" est soudainement devenu tendance, c'est grâce à la star planétaire franco-algérienne DJ Snake.

Cette fois-ci, William Sami Grigahcine, 36 ans, élevé en France par une maman algérienne, s'est allié à Boualem Benhaoua, 68 ans.

Dans les années 1980, il a lancé les stars du raï adulées tant dans les cabarets d'Algérie que sur les scènes de Paris ou de Marseille.

"Beaucoup de souvenirs"

"J'ai beaucoup de souvenirs dans la musique, beaucoup de souvenirs avec les chanteurs de raï, ils sont tous passés par ici", se remémore auprès de l'AFP le patron de "Disco Maghreb".

Cheb Khaled, Cheb Mami, Cheb Hasni, Cheba Zahouania... Tous ont enregistrés leurs cassettes à "Disco Maghreb".

Pour des générations entières, ce nom a incarné un magasin, un éditeur de disques et La Mecque des nostalgiques du raï dans un pays où la décennie noire des années 1990 a vu son lot de chanteurs assassinés et s'éclipser sur internet les genres locaux au profit des musiques occidentales.

DJ Snake dit avoir voulu rendre hommage à un lieu mythique, blotti dans une ruelle d'Oran que beaucoup pensaient oublié de tous.

Son titre, qui mêle rythmes électro et musique raï --avec un magnifique épilogue du "roi" Cheb Khaled sur fond de course de jeunes à mobylette-- a été vu plus de 78 millions de fois en deux mois sur YouTube.

Depuis, une nouvelle génération afflue pour prendre des selfies sous l'enseigne "Disco Maghreb".

A l'intérieur, le propriétaire reçoit tout sourire, au milieu des cassettes qui s'empilent sur les étagères de sa boutique, fermée depuis des années et restée dans son jus.

Ca et là, les visiteurs peuvent découvrir du matériel audio d'époque qui pourrait figurer dans un musée d'antiquités.

"Lieu de rencontre"

La plupart n'ont jamais eu de cassettes audio entre les mains, mais c'est avec plaisir qu'il prennent des photos avec M. Benhaoua et ses vinyles.

Nawel, 36 ans, a fait le détour exprès.

"On visite Oran et on en profite pour faire un passage ici pour des photos souvenirs", raconte à l'AFP cette pilote de ligne.

"C'est un endroit emblématique de l'Oranie et avec le dernier clip de DJ Snake, ça lui a donné encore plus d'écho", explique-t-elle.

Pour de nombreux internautes d'ailleurs, DJ Snake a fait avec un seul clip une bien meilleure promotion de la destination Algérie que ne le feront jamais les professionnels du secteur.

Sur son compte Twitter, celui dont plusieurs vidéos dépassent le milliard de vues, écrit avoir imaginé "Disco Maghreb" comme un "pont entre différentes générations et origines, reliant l'Afrique du Nord, le monde arabe et au-delà...".

"C'est une lettre d'amour à mon peuple", affirme l'artiste dont la tournée actuelle va de l'Europe, à l'Amérique du Nord en passant par l'Inde et le Chili.

DJ Snake "n'est pas un simple chanteur, c'est comme quelqu'un de ma famille", assure M. Benhaoua.

"J'ai trouvé en lui les qualités d'un grand homme, c'est un homme complet, il compatit avec les personnes aux revenus modestes, il a lui-même grandi dans ces conditions", souligne-t-il.

Et pour préparer une nouvelle génération de Cheb Khaled, de DJ Snake et autre Cheb Mami, "Disco Maghreb" est bien décidé à en finir avec sa longue traversée du désert.

La boutique oranaise "va devenir un lieu de rencontre pour les artistes, pour découvrir de nouveaux talents", indique M. Benhaoua.

