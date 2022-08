L1: Islam Slimani signe pour un an à Brest

Brest (AFP) – L'attaquant international algérien Islam Slimani s'est engagé pour une saison (et une autre en option) à Brest après avoir résilié son contrat au Sporting Portugal, a annoncé jeudi le club breton.

Publicité Lire la suite

"J'ai parlé avec Greg (le directeur sportif Grégory Lorenzi) et le coach (Michel Der Zakarian) et j'ai senti de la confiance de leur part. C'est ce qu'il y a de plus important dans le football", a déclaré le joueur de 34 ans dans le communiqué du club.

Cet attaquant physique, très efficace de la tête comme son nouveau coéquipier Steve Mounié, a débuté au CR Belouizdad en Algérie avant de parcourir l'Europe: le Sporting Portugal (2013-2016), Leicester (2016-2018), Fenerbahçe (2018-2019), Monaco (2019-2020)...

Arrivé libre à Lyon en janvier 2021, il était reparti un an plus tard au Sporting Portugal, où il est quasiment sorti du groupe à partir d'avril.

"Il a toujours été un bon joueur, il l'a démontré lors de ses passages à Lyon ou Monaco. C'est un attaquant de qualité", avait salué Der Zakarian, interrogé sur des rumeurs d'approches de Slimani dimanche après la victoire à Angers (3-1).

A Brest, l'international aux 41 buts en 88 sélections retrouve ses compatriotes Haris Belkebla et surtout Youcef Belaïli, dont l'arrivée à Brest en janvier avait provoqué un afflux de supporters algériens sur les réseaux sociaux du club breton.

© 2022 AFP